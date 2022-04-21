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Экономист оценил влияние оскорбительный заявлений Олега Тинькова на его банк в России

Виктория Ивашечкина
00:09 21.04.2022
По словам Михаила Беляева, после подобного поведения основателя банка перспективы его всегда оказываются подорванными.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Экономист Михаил Беляев прокомментировал «Звезде» скандал с участием основателя «Тинькофф Банк». Напомним, ранее Олег Тиньков разместил в своих соцсетях ряд оскорбительных высказываний в адрес россиян, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине.

Основатель финансовой организации не единожды вступал в полемику с подписчиками, которые огорчились из-за того, что предприниматель оказался «далек от народа». При этом Олег Тиньков заявил, что ему «такой народ неинтересен». 

«В основе банковской деятельности лежит слово "кредо", то есть верю, доверяю, и, если руководитель организации высказывается нелояльно по отношению к гражданам страны, которые являются его основными клиентами, то понятно, что у такого банка перспективы оказываются подорванными, что и произошло. Однако связывать падение курса акций с работой организации пока еще преждевременно», - отметил эксперт.

Беляев также напомнил, что сам банк полностью находится в виртуальной сфере, и это накладывает определенные риски по части негативных информационных проявлений.

«А тут вдруг основатель делает резкие заявления и пренебрежительно по отношению к своим клиентам высказывается, забывая, что и его личное благополучие и организация, которую он представляет, напрямую связаны с этими людьми. Хотя сама организация поняла, что это может обернуться уходом с рынка, они постарались дистанцироваться от заявления Олега Тинькова и сообщили, что он не входит в руководящие структуры, а выступает как частное лицо», - заключил экономист.

Накануне сообщалось о том, что акции «Тинькофф Банка» упали после оскорбительных высказываний Олега Тинькова. Так, согласно данным TraidingView, в настоящее время бумаги немного растут в цене, но к уровню, который был до заявления основателя банка, пока не вернулись.

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