Акции «Тинькофф Банка» упали после оскорблений его основателя

Ценные бумаги потеряли в цене даже несмотря на то, что в кредитной организации открестились от заявлений Олега Тинькова.

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Акции «Тинькофф Банка» упали после оскорбительных высказываний Олега Тинькова в адрес россиян, которые поддерживают специальную военную операцию.

Согласно данным TraidingView, в настоящее время бумаги немного растут в цене, но к уровню, который был до заявления Тинькова, пока не вернулись.

Кроме того, в России запустили флешмоб: граждане начали уничтожать карты «Тинькофф Банка». Клиенты вырезают из пластика V и Z - символы спецоперации, а также записывают свои видеоролики, на которых демонстративно выбрасывают карты в мусорное ведро.