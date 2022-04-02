«Сила V правде»: военнослужащие в Хабаровске организовали флэш-моб в поддержку ВС РФ на Украине

Флэшмоб в Хабаровске в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, организовали и провели военнослужащие ВВО и члены их семей.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) продолжают поддерживать группировку ВВО, участвующую в специальной операции на Украине, и принимают активное участие в военно-патриотических мероприятиях под общим названием «Сила V правде».

На военном аэродроме, дислоцированном в Хабаровске, члены семей военнослужащих разделились на группы, каждая из которых выстроилась в форме одной из букв двух слов «сила» и «правде» традиционной патриотической надписи, а сами военнослужащие в виде латинской буквы «V». Кроме того, военнослужащие продемонстрировали синхронные действия с красными и белыми флажками в руках.

На дальнем Востоке в патриотических мероприятиях в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, и жителей ЛНР и ДНР по собственному желанию уже приняло участие свыше трех тысяч человек.

С аэродрома «Хабаровск-Центральный» вечернее небо краевой столицы осветили световые лучи в форме латинской буквы «V». Букву «V», которая стала одним из отличительных знаков российских войск на спецоперации, в небе Хабаровска создали военнослужащие ВВО в рамках поддержки участвующих в спецоперации на Украине.

Предварительно военнослужащие авиационной воинской части, дислоцированной в Хабаровском крае, для осуществления военно-патриотической акции подготовили аэродромные прожекторы, предназначенные для освещения взлетно-посадочной полосы в темное время суток.

Ранее морпехи Северного флота провели акцию в поддержку российской армии, действующей на территории Украины. Во время свободного падения «черные береты» успели развернуть флаги своей отдельной бригады морской пехоты и белое полотнище с латинскими буквами «Z» и «V» - символами акции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов