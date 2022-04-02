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Морпехи Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в знак поддержки военных РФ на Украине

Елена Сивонен
04:25 02.04.2022
Опытные парашютисты прыгнули с высоты трех тысяч метров с флагами и символами российских ВС в руках.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Морпехи Северного флота провели акцию в поддержку российской армии, действующей на территории Украины. Парашютисты с огромным опытом десантирования, у каждого из которых за плечами не одна сотня полетов в небе, совершили групповой прыжок с высоты порядка трех тысяч метров.

Во время свободного падения, которое продолжалось в течение десяти секунд, «черные береты» успели развернуть флаги своей отдельной бригады морской пехоты и белое полотнище с латинскими буквами «Z» и «V» - символами акции.

«Военные чувствуют поддержку населения. Самое главное: народ и армия едины... Без народа армия - ничто. Идет, конечно, поддержка. Моральный дух поднимается», - высказался заместитель командира отдельной бригады морской пехоты Северного флота Виталий Бурулев.

Таким мероприятием военные решили выразить общее мнение - Северный флот верит в успех проводимой спецоперации на Украине и поддерживает Вооруженные силы нашей страны. А девиз бригады в данном случае выступил как подтверждение - «Там, где мы, там победа!».

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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