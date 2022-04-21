«Крупный успех»: главное об историческом пуске МБР «Сармат» с космодрома Плесецк

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Боевое оснащение «Сармата прибыло на камчатский полигон Кура, все прошло в штатном режиме. Об испытаниях уникального ракетного комплекса доложили президенту страны. «Сармат» как начало новой эпохи развития РВСН.

Исторический момент для специалистов Ракетных войск стратегического назначения и всей страны - новейшая тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» выходит из шахты и устремляется к полигону Кура за тысячи километров. Этот пуск с Плесецкого космодрома - не рядовой бросковый старт, а первое полноценное летное испытание. И комплекс подтверждает все заданные характеристики. А они впечатляют. О крупном успехе Минобороны президенту доложил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Впервые о начале активной фазы испытаний «Сармата» стало известно в марте 2018 года. Тогда президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал об уникальном перспективном комплексе, который должен прийти на смену советским ракетам класса «Воевода». Всего несколько кадров загрузки «Сармата» в шахту и его испытательного пуска вызвали на Западе шок. Президент упомянул, что у новинки почти нет ограничений по дальности, она способна доставить боезаряд в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы. Расширен и арсенал боевого оснащения. Сегодня это еще раз подтвердили в Минобороны.

Серийно производить новейшую 200-тонную ракету будет красноярский завод «Красмаш» - крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса. В августе прошлого года его посетил Сергей Шойгу. Он проверил готовность цехов к созданию грозного оружия и выразил полную уверенность, что «Красмаш» справится с поставленной задачей. Главное, что стратегический «Сармат» - на 100% отечественный, ни единой зарубежной детали.

Владимир Путин поблагодарил всех причастных к созданию передового комплекса, отметив важность этого проекта на фоне растущих внешних угроз.

Активная работа по подготовке к перевооружению головного ракетного полка на комплексы «Сармат» уже идет. В Минобороны сообщили, что первым станет полк в Ужурском соединении под Красноярском.

Ранее историк и военный эксперт Борис Юлин заявил, что запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» призван продемонстрировать работоспособность всей системы. По его словам, уникальные характеристики данного типа вооружений не позволяют перехватить ракету благодаря маневрирующей боевой части.