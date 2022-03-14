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Депутат ФРГ заявила о бесперспективности поставок оружия на Украину и санкций против РФ

Виталий Музыка
06:44 14.03.2022
«Накачка» Украины оружием, экономическое давление на РФ не результативны, чтобы разрешить конфликт нужно договориться, заявила депутат бундестага.
Депутат ФРГ заявила о бесперспективности поставок оружия на Украину и санкций против РФ
© Фото: Angelo Abear, Unsplash
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Непрекращающиеся поставки вооружения на Украину не останавливают военные действия, как и санкционное давление, единственный путь прекращения конфликта – договориться. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

«Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться», — сказала она в интервью Die Welt.

По словам Вагенкхнет, Украина не может победить, поэтому необходимо что-то предложить России, если ставится вопрос о выводе российских войск из Украины, требования РФ о гарантиях нейтрального статуса разумны, но о том, что значит демилитаризация, нужно договориться.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей ФРГ начать поставки вооружения Украине является возмутительным жестом, идущим вразрез со сбалансированной политикой, которой Берлин придерживался в этом вопросе ранее. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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