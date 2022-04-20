Bloomberg узнал о возможном отказе Италии покупать российский газ за рубли
Как отмечает агентство, это произойдет, если Евросоюз сочтет оплату в валюте РФ нарушением антироссийских санкций.
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Италия может отказаться от закупок российского газа за рубли. Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, это произойдет, если Евросоюз сочтет оплату в валюте РФ нарушением антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что ЕС в ходе предварительной оценки пришел к выводу, что условия по оплате российского газа в рублях нарушают рестрикции, однако окончательные юридические оценки от Брюсселя еще не были получены.
Напомним, что указ о том, что «недружественные страны» должны платить за российский газ в рублях, Владимир Путин подписал в конце марта. Накануне стало известно, что правительство Латвии объявило в стране до 31 декабря энергетический кризис в поставках нефтепродуктов.