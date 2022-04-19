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Латвия объявила в стране энергетический кризис до конца года

Максим Цепков
18:40 19.04.2022
Министр экономики Латвии считает, что такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае дефицита на рынке топлива.
Латвия объявила в стране энергетический кризис до конца года
© Фото: Pixabay
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Правительство Латвии объявило в стране до 31 декабря энергетический кризис в поставках нефтепродуктов. Об этом объявило латвийское информационное агентство LETA, ссылаясь на распоряжение кабмина.

Отмечается, что будет разрешен выпуск на рынок «резервов безопасности нефтепродуктов», а также установлена обязанность держателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае дефицита на рынке топлива. Он также добавил, что в текущей геополитической ситуации есть определенные риски, несмотря на то что обстановка в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет.

Следить за тем, чтобы из Латвии не осуществлялся вывоз нефтепродуктов, будут Государственная полиция и Служба государственных доходов. В настоящее время у Латвии имеются запасы нефти, которые позволят народному хозяйству функционировать на протяжении полутора месяцев.

Ранее в Латвии заявили, что на территорию Эстонии, Латвии и Литвы с апреля перестал доставляться российский газ. После заявления РФ о проведении сделок по топливу исключительно в рублях страны Балтии приняли решение резко снизить объем поставок из России.

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