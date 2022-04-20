Доты и траншеи: корреспондент «Звезды» показал оставленные украинскими бойцами позиции в ЛНР
Корреспондент «Звезды» побывал в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, где в настоящий момент безопасность обеспечивают российские военнослужащие.
За его пределами остались брошенные позиции бойцов вооруженных сил Украины - на этом направлении они готовились вести боевые действия, вырыли траншеи, установили огневые точки.
«Видно, как серьезно готовились ВСУ к боевым действиям на этом направлении. Вырыли вот такие траншеи. Но ни одного выстрела здесь не прозвучало. И следов от пуль нет. ВСУ покинули эти позиции в спешке», - сказал корреспондент Владислав Кустов.
Освобожденную территорию в ЛНР помогает охранять аэростат. Аппарат с камерой патрулирует территорию 24 часа в сутки и способен «смотреть» на расстояние до 15 километров.
Комплекс видеонаблюдения АКВ-05 сопровождает российские колонны, занимается наблюдением, записывает и транслирует видео в штаб. Его работу обеспечивают шесть человек и два автомобиля.