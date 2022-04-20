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Доты и траншеи: корреспондент «Звезды» показал оставленные украинскими бойцами позиции в ЛНР

Владислав Кустов
09:01 20.04.2022
За пределами поселка, находящегося под контролем ВС РФ, остались брошенные позиции ВСУ - на этом направлении они готовились вести боевые действия, вырыли траншеи, установили долговременные огневые точки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики, где в настоящий момент безопасность обеспечивают российские военнослужащие.

За его пределами остались брошенные позиции бойцов вооруженных сил Украины - на этом направлении они готовились вести боевые действия, вырыли траншеи, установили огневые точки.

«Видно, как серьезно готовились ВСУ к боевым действиям на этом направлении. Вырыли вот такие траншеи. Но ни одного выстрела здесь не прозвучало. И следов от пуль нет. ВСУ покинули эти позиции в спешке», - сказал корреспондент Владислав Кустов.

Освобожденную территорию в ЛНР помогает охранять аэростат. Аппарат с камерой патрулирует территорию 24 часа в сутки и способен «смотреть» на расстояние до 15 километров.

Комплекс видеонаблюдения АКВ-05 сопровождает российские колонны, занимается наблюдением, записывает и транслирует видео в штаб. Его работу обеспечивают шесть человек и два автомобиля.

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