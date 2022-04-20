Эффективнее дрона: военнослужащий рассказал об охране местности в ЛНР с помощью аэростата

Преимущество аэростата перед коптером в его способности работать беспрерывно, в любую погоду и время суток.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный населенный пункт в Луганской народной республике помогает охранять аэростат. Летательный аппарат с камерой патрулирует территорию 24 часа в сутки и способен «смотреть» на расстояние до 15 километров.

Комплекс видеонаблюдения АКВ-05 сопровождает российские колонны, занимается наблюдением, записывает и транслирует видео в штаб. Его работу обеспечивают шесть человек и два автомобиля.

«Основной несущий элемент - аэростат 50-кубовый. На нем находится камера, с которой транслируется и передается (видео. - Прим.ред.) оперативно. Управление ведется оператором», - рассказал «Звезде» начальник отдела эксплуатации аэростатного комплекса Сергей.

Преимущество аэростата перед коптером, объяснил собеседник, в его способности работать беспрерывно и в любую погоду, выдерживать ветер до 22 метров в секунду.

«На 15 километров смотрим. Наблюдаем перемещение техники... Различить технику можно до восьми километров, распознавание номеров - до километра, километра 200. Отличить человека от животного - до восьми километров. Тепловизор (для работы в ночное время. - Прим.ред.) работает на четыре километра», - отметил Сергей.

Некоторые сложности в работе возникают только при грозе, песчаной буре или тумане - это ограничивает видимость, уточнил он.

В населенном пункте, где работает аэростат, укрываются, в том числе, беженцы, покинувшие свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Благодаря организованной системе контроля российские военнослужащие рассчитывают приблизить момент, когда жители поселка снова смогут вернуться к обычной жизни.