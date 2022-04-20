Над водами Днепра: Знамя Победы снова развевается над Аллеей Славы в Херсоне

В середине апреля в городе вновь загорелся Вечный огонь. Весь последний год пламя не горело - его то зажигали, то тушили.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Аллею Славы в Херсоне вернули Знамя Победы, его водрузили бойцы Росгвардии. После того, как полотнище подняли в первый раз, ночью злоумышленники сорвали, теперь их ищут.

Стяг теперь будут охранять круглосуточно. Это копия штурмового знамени, который 1 мая 45-го советские солдаты установили над Рейхстагом. Ее попросили изготовить военнослужащие из Севастополя, участвующие в специальной военной операции.

А в середине апреля на Аллее Славы в городе вновь загорелся Вечный огонь. Пламя не горело весь последний год - его то зажигали, то тушили. Теперь рядом с горящим огнем лежит венок и у жителей есть возможность возложить цветы к Вечному огню в День Победы и почтить память погибших бойцов.