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«Она парила»: Васильев поделился воспоминаниями об Александре Яковлевой

алиса краузова
00:07 02.04.2022
Актер театра и кино Анатолий Васильев рассказал, какой останется в его памяти Александра Яковлева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Актриса Александра Яковлева, которая накануне ушла из жизни в возрасте 64 лет, была человеком редкой доброты, открытости и юмора. Так ее описал «Звезде» советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Васильев.

«Я могу сказать, что Саша была светлая, симпатичная, веселая, прекрасная девушка. Я, вот, ее именно такой запомнил... Рада всем буквально. Любила жизнь - вот какая она была», - рассказал он.

Новость о кончине своей коллеги актер узнал от нас. Васильев был потрясен случившимся и признался, что для него Александра Яковлева остается вечно молодой.

«Это девчонка яркая. Талантливая, безусловно. Вот, что такое Саша Яковлева для меня. И останется в моей памяти именно вот такой... Я говорю как будто не о ней сейчас. Я еще не верю, для меня это удар. Такая неожиданность, невозможно», - высказался артист.

По словам Анатолия Васильева, во время съемок их совместной картины «Экипаж» актриса беспрерывно находилась в центре всеобщего внимания. Она нравилась всем вокруг, естественно, включая мужчин.

«Саша была вообще камертон!.. И вообще, дух такой... Она парила, парила она! Она чудесная! Вот такой я ее знаю», - заключил Васильев.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась после продолжительной болезни. Актриса запомнилась публике ролями в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

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