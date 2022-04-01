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Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева

Елизавета Потейчук
22:23 01.04.2022
О смерти актрисы сообщил режиссер Николай Лебедев, который работал с ней.
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
© Фото: РИА Новости
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Режиссер Николай Лебедев сообщил, что советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. По его словам, она долгое время страдала тяжелым заболеванием.

«Это, к несчастью, произошло», - цитирует ТАСС слова режиссера.

Актриса запомнилась сыгранными ролями в таких кинокартинах как «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Театральную карьеру Яковлева начинала театре «Суббота».

Александра Яковлева родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова). Она стала одной из самых популярных актрис в советском кинематографе.

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