Город еще обстреливают, но мирная жизнь постепенно налаживается. Открылся медпункт. Его, как и центр выдачи гумпомощи, обустроили местные волонтеры вместе с военнослужащими Балтфлота.

© Фото: ТРК "Звезда"

Жители Балаклеи в Харьковской области на Пасху смогут поставить на стол куличи. Хотя еще совсем недавно в городе не было простого хлеба. Украинские власти все поставки продовольствия прекратили.

Продукты - масло, крупы, консервы и даже воду - местным привозят российские военные. В очередной раз доставили около 30 тонн груза. А теперь здесь открылась собственная пекарня. Пока тут делают 500 буханок в день, но возможности скоро расширят. Работу цеха первыми увидели журналисты нашего телеканала.

«Я была рада, когда вышли люди приехали. Я для них буду печь все. Я для нашего народа, который тут остался, буду печь бесплатно», - сказала работник пекарни Елена.

Город еще обстреливают, но мирная жизнь постепенно налаживается. Открылся медпункт. Его, как и центр выдачи гуманитарной помощи, обустроили местные волонтеры вместе с военнослужащими Балтийского флота.

Ранее военнослужащие ВС РФ помогли восстановить местную пекарню, которую разбомбили ВСУ. Жители освобожденных районов Харьковской области впервые за последние два месяца получили свежий хлеб. Чтобы запустить производство, пришлось подключать мощный армейский генератор, ремонтировать оборудование, организовывать регулярные поставки сырья.

Материал подготовили Роман Закурдаев и Николай Баранов.