Директор рассказала, как националисты с оружием превратили школу в Херсоне в опорный пункт

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Директор общеобразовательной школы-сада в Херсонской области Татьяна Васюнина рассказала об организации штаба украинских националистов на территории учреждения. По словам женщины, 24 февраля в школу ворвались «украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму». Позже они начали заносить в здание учреждения военную аппаратуру.

«Меня под угрозой расправы со школы выгнали. Видимо, это были солдаты, но они все были в гражданской форме. Они вскрывали помещения, классы. Война войной, но люди должны быть людьми. Я прошу, чтобы такая ситуация как случилась в нашей школе никогда не повторилась. Не используйте детские учебные заведения, медицинские учреждения для расположения военной техники, оружия и военных людей», - рассказала Татьяна Васюнина.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения теробороны в Херсонской школе. Образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

Российские военные обследовали помещения на наличие мин и взрывоопасных предметов. Очищенное от взрывоопасных предметов здание школы было передано администрации.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов