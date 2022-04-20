Армия Армия Армия

Оружие посреди школы: кадры обнаруженного ВС РФ штаба теробороны в учебном заведении Херсона

05:05 20.04.2022
Подвальные помещения учреждения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские военнослужащие обнаружили штаб территориальной обороны Украины в Херсоне. На этот раз украинские националисты для своего размещения использовали одну из местных школ.

Образовательное учреждение представители теробороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

Российские военные обследовали помещения на наличие мин и взрывоопасных предметов. Все оружие и боеприпасы были вывезены. Очищенное от взрывоопасных предметов здание школы было передано администрации.

«Двадцать четвертого февраля в школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки. Меня под угрозой расправы со школы выгнали», - рассказала директор общеобразовательной школы-сада Татьяна Васюнина.

Несколькими днями ранее российские военные обезвредили размещенный в детсаду опорный пункт ВСУ в Херсонской области.

Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми. По периметру детского сада были оборудованы огневые точки, окопы и блиндажи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Оружие посреди школы: кадры обнаруженного ВС РФ штаба теробороны в учебном заведении Херсона
05:00 Армия
Приблизить мирную жизнь: как ВС РФ поддерживают безопасность на освобожденных территориях ЛНР
05:20 Армия
Видео
Лидер «Любэ» выступил перед участниками спецоперации на Украине в госпитале в Москве
03:15 В стране и мире
Минфин США разрешил НКО совершать транзакции для «поддержки демократии в РФ»
23:25 В стране и мире
В ЛНР заявили, что взяли под контроль город Кременная
Популярное
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий
В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.