Оружие посреди школы: кадры обнаруженного ВС РФ штаба теробороны в учебном заведении Херсона

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Российские военнослужащие обнаружили штаб территориальной обороны Украины в Херсоне. На этот раз украинские националисты для своего размещения использовали одну из местных школ.

Образовательное учреждение представители теробороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. Сама школа и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением.

Российские военные обследовали помещения на наличие мин и взрывоопасных предметов. Все оружие и боеприпасы были вывезены. Очищенное от взрывоопасных предметов здание школы было передано администрации.

«Двадцать четвертого февраля в школу ворвались украинские вооруженные силы, переодетые в гражданскую форму. Они быстро начали расселяться по классам, начали заносить какие-то коробки, какие-то вещи, какую-то аппаратуру, какие-то большие тюки. Меня под угрозой расправы со школы выгнали», - рассказала директор общеобразовательной школы-сада Татьяна Васюнина.

Несколькими днями ранее российские военные обезвредили размещенный в детсаду опорный пункт ВСУ в Херсонской области.

Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми. По периметру детского сада были оборудованы огневые точки, окопы и блиндажи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.