Минторг США ввел санкции против 120 компаний РФ и Белоруссии
Согласно документу США, действия компаний, попавших под санкции, противоречат интересам нацбезопасности или внешней политики страны.
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Министерство торговли США внесло 120 российских и белорусских компаний в санкционный список. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.
«Министерство торговли <...> вносит 120 юридических лиц в [санкционный] перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», - цитирует содержание документа газета «Известия».
Ранее сообщалось, что первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции могут пошатнуть доминирование американской валюты в мире, отметив, что это медленный процесс.