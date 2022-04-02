В стране и мире Минторг США ввел санкции против 120 компаний РФ и Белоруссии Виталий Музыка Согласно документу США, действия компаний, попавших под санкции, противоречат интересам нацбезопасности или внешней политики страны. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Министерство торговли США внесло 120 российских и белорусских компаний в санкционный список. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства. «Министерство торговли <...> вносит 120 юридических лиц в [санкционный] перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», - цитирует содержание документа газета «Известия». Ранее сообщалось, что первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что антироссийские санкции могут пошатнуть доминирование американской валюты в мире, отметив, что это медленный процесс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика