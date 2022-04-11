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Российские военные обезвредили размещенный в детсаду опорный пункт ВСУ

08:24 11.04.2022
Каждый объект, который занимали украинские военные, обследуется инженерно-саперными подразделениями ВС РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Херсонской области военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) РФ обследовали позиции украинских военных, находившиеся на территории детского сада. Военнослужащие ВС РФ продолжают обеспечивать порядок в населенных пунктах, освобожденных от ВСУ и националистических батальонов в ходе специальной военной операции на Украине.

Накануне российские военные провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта. Командный пункт находился в здании действующего детского сада в Херсонской области. Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми.

По периметру детского садика были оборудованы огневые точки, окопы и блиндажи. Территория объекта обнесена колючей проволокой. На ней были организованы учебные места по подрывному делу и специальной подготовке, о чем свидетельствуют найденные документы.

«В данном детском садике была расположена морская пехота вооруженных сил Украины. По данным мирных жителей находились они здесь с 2014 года. Это можно понять из документов с мест проживания, что они здесь были очень давно. И оборудовали огневые точки, огневые позиции непосредственно в детском садике. Также здесь проходили подготовку - инженерную, специальную. Что указывает на то, что здесь установлены взрывные устройства, что им не помешали дети обучаться здесь, практиковаться. Самодельные взрывные устройства - были обнаружены предметы для их изготовления. Данная документация доказывает нам, что в данном месте находился здесь личный состав роты морской пехоты в количестве 59 человек. Из них - 17 офицеров. В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Данный пост называется “Арбалет”, здесь же находился командный пункт», - рассказал Павел, военнослужащий ВС РФ

Это уже не первый детский садик в Херсонской области, который занимали украинские военнослужащие. Ранее российские военнослужащие обнаружили подобное учреждение, в котором находился командный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ.

Каждый объект, который занимали украинские военные, обследуется инженерно-саперными подразделениями ВС РФ на наличие оружия, взрывоопасных предметов, боеприпасов и самодельных взрывных устройств по просьбе представителей администраций населенных пунктов.

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в больнице, двух школах и в жилых домах в городе Константиновка в ДНР.

Материал подготовили: Константин Баранов, Виталий Музыка.

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