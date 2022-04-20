Полянский заявил об использовании украинскими боевиками автомобилей ОБСЕ

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские боевики использовали восемь машин Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По словам Полянского, сама организация молчала об этом факте до последнего.

«По информации СМИ, в конце февраля боевики явились в офис СММ в Мариуполе с требованиями передать ключи от машин миссии. Получив отказ, они угрожали расстрелять ее сотрудников. В итоге боевики завладели восемью автомобилями с маркировкой ОБСЕ», - сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН, передает РИА Новости.

Дмитрий Полянский утверждает, что один из таких автомобилей был позже обнаружен в пяти километрах от офиса СММ в районе Киевского рынка Мариуполя. На нем были замечены следы использования в боевых действиях. По словам дипломата, ни один из этих авто не был возвращен ОБСЕ.

Полянский подчеркнул, что такие разоблачения подрывают веру в международные организации, в числе чиновников которых доминируют западные страны.

Накануне Дмитрий Полянский заявил о том, что не видит на данный момент перспектив для переговоров России и Украины. При этом он подчеркнул, что от ООН несколько раз поступало предложение о встрече РФ с Украиной для обсуждения гуманитарных вопросов, в организации стремятся найти нишу в сближении позиций сторон.