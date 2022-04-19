Зампостпреда РФ при ООН оценил перспективы переговоров с Украиной

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский не видит на данный момент перспектив для переговоров России и Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Полянский рассказал, что от ООН несколько раз поступало предложение о встрече РФ с Украиной для обсуждения гуманитарных вопросов, в организации стремятся найти нишу в сближении позиций сторон.

«Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации», - отметил он.

Заместитель постпреда добавил, что ООН представлены в координационном центре по гуманитарным вопросам, который действует в Минобороны России, наряду с другими заинтересованными международными организациями, уточняет ТАСС. По его словам, представителям организации известно обо всех инициативах по открытию гумкоридоров, в том числе, о сорванных по вине украинской стороны. При этом ООН пытаются «линию Украины заретушировать и выдавать все таким образом, что Украина готова и стремится открывать гуманитарные коридоры, но на самом деле это не так», подчеркнул Полянский.

Он также обратил внимание на то, что без заинтересованности со стороны Украины в гуманитарных вопросах «не очень понятно, в чем может заключаться трехстороннее сотрудничество».

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предложила России и Украине в онлайн-формате или очно обсудить гуманитарные вопросы, включая вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров.