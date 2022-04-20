Минфин США разрешил НКО совершать транзакции для «поддержки демократии в РФ»
Минфин США позволило некоммерческим организациям проводить финансовые операции, которые связаны с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» на территории России.
Согласно опубликованной министерством генлицензии, финансовые транзакции со стороны НКО, которые запрещены из-за антироссийских санкций, разрешаются, если касаются деятельности, связанной с гумпроектами на Украине или в России, передает РИА Новости.
Под исключение из санкций также попадают транзакции, связанные с проектами в сфере образования, некоммерческими проектами в сфере здравоохранения.
В марте минфин США разрешил американцам в РФ ввоз и вывоз долларовых банкнот. За несколько дней до этого американский лидер Джо Байден подписал указ, который запретил, в частности, экспорт, продажу или поставку из Штатов «или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, Правительству РФ или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».
Однако исключение из указа распространилось на физлиц, являющихся гражданами США, находящихся в Российской Федерации».