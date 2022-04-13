МО РФ: в Мариуполе полностью освобожден от националистов морской торговый порт

Все заложники, включая иностранцев также были освобождены, отметили в министерстве обороны РФ.

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Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что морской торговый порт в Мариуполе полностью освобожден российскими военными от боевиков националистического формирования «Азов»*. По его словам, все заложники, включая иностранцев, которые удерживались боевиками на судах в порту, также были освобождены.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова»*, блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», - добавил Конашенков на брифинге.

Напомним, Игорь Конашенков отметил, что российская сторона наблюдает попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Он подчеркнул, что если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.