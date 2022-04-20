Погиб ребенок: опубликованы кадры последствий падения украинской «Точки-У» над Шахтерском

В Сети появились кадры последствий падения украинской «Точки-У» над населенным пунктом Шахтерск Донецкой народной республики.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Средствам ПВО ДНР удалось перехватить ракету «Точки-У», которая была запущена украинской стороной. Данное сообщение было опубликовано в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

Уточняется, что осколки от снаряда попали по жилым домам. Штаб сообщает о ранениях среди мирного населения. Также сообщается. что один ребенок погиб.

На кадрах видно, как у центрального рынка разгорелся пожар. Также отмечается, что возгорание произошло на улице Ломоносова.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли из РСЗО «Смерч» поселок Новоайдар в ЛНР. По населенному пункту было выпущено 12 снарядов.