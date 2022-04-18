Украинские войска обстреляли из РСЗО «Смерч» поселок Новоайдар в ЛНР

По населенному пункту было выпущено 12 снарядов.

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Украинские войска выпустили 12 снарядов из РСЗО БМ-30 «Смерч» по населенному пункту Новоайдар в Луганской народной республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.45 мск с направления н.п. Новодружеск по н.п. Новоайдар с применением РСЗО БМ-30 "Смерч" (12 снарядов)», - говорится в сообщении представительства.

За предыдущие сутки киевские силовики девять раз обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. В результате обстрелов были повреждены жилые дома в населенных пунктах Донецкий, Первомайск и Калиново.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.