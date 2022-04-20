Минобороны предупредило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве

В городе не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из непроверенных источников.

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Город Николаев может оказаться в центре эпидемиологической катастрофы. С таким предостережением выступил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев. Он добавил, что на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в городе прекращены социальные выплаты населению, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на «полках» магазинов и аптек по завышенным ценам.

«Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных источников. В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», - предупредил Мизинцев.

На этом фоне боевики продолжают бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления любых признаков пророссийских взглядов среди местных.

«Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны», - добавил начальник НЦУО.

Подобные действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, констатировали в Минобороны России.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов