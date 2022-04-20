МО РФ: боевики в Николаеве массово раздают оружие населению
© Фото: ТРК "Звезда"
|
МО РФ: боевики в Николаеве массово раздают оружие населению
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
21:38 Армия
МО РФ: украинские националисты оборудовали позиции в детской больнице Лисичанска
18:55 В стране и мире
Родственникам героически погибшего в спецоперации капитана ВДВ Курганова вручили Звезду Героя России
17:59 В стране и мире
Путин не видит оснований полагать, что отношение Запада к России изменится
21:33 В стране и мире
СК РФ опубликовал видео из больницы в Мариуполе, где после атаки ВСУ нашли десятки тел
19:51 Армия
МО РФ: российские ПВО сбили украинский Ми-8 и два БПЛА над Изюмом и Новобогдановкой
Популярное
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз