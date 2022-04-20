СК РФ опубликовал видео из больницы в Мариуполе, где после атаки ВСУ нашли десятки тел

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Опубликованы кадры осмотра мариупольской городской больницы №4 военными следователями СК России. Ранее сообщалось об обнаружении внутри здания десятков тел мирных жителей, погибших в результате обстрела ВСУ. На кадрах видно, что от здания практически ничего не осталось: фасад разрушен, внутренние стены обвалились, целых окон нет.

В совершении данного преступления подозреваются военнослужащие 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины.

Россия проводит специальную операцию по защите жителей Донбасса с 24 февраля. Главные цели - демилитаризация и денацификация Украины. Националисты оказывают ожесточенное сопротивление. Зачастую боевики нацбатов и регулярных частей ВСУ ведут огонь по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Огневые точки оборудуются во дворах домов, в помещении школ и больниц.