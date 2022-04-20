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ПВО ДНР перехватили украинскую «Точку-У» над Шахтерском

Максим Цепков
21:01 20.04.2022
У центрального рынка зафиксирован пожар, на месте работают пожарные.
ПВО ДНР перехватили украинскую «Точку-У» над Шахтерском
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Средства ПВО Донецкой народной республики перехватили ракету «Точку-У», запущенную украинскими войсками. Отмечается, что осколки попали в жилые дома, есть подтвержденные данные о пострадавших. Об этом пишет Telegram-канал штаба теробороны ДНР.

«Над Шахтерском средства ПВО перехватили ракету ВФУ. Обломки ракеты упали в микрорайоне №7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребёнок. Один ребёнок погиб. Предположительно, перехвачена ракета ТРК «Точка-У», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что была госпитализирована мирная жительница с осколочным ранением в грудь. Кроме того, зафиксирован пожар по улице Ломоносова и у центрального рынка.

Ранее стало известно, что российские ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-У» в районах Донецкое и Скилеватое, а также шесть украинских беспилотников над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское.

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