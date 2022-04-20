Армия МО РФ: в воздухе уничтожены шесть украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У» Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавили в Минобороны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У"», - сказал он. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавил официальный представитель Минобороны России. Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ. Удар был нанесен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по объекту, который расположен в промышленной застройке. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика