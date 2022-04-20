МО РФ: в воздухе уничтожены шесть украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У»
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавили в Минобороны.
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Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У"», - сказал он.
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1 053 объектам украинской военной инфраструктуры, добавил официальный представитель Минобороны России.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ. Удар был нанесен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по объекту, который расположен в промышленной застройке.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов