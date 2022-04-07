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Российские военные эвакуировали более 100 человек из разрушенных больниц Мариуполя

Андрей Аркадьев
07:40 07.04.2022
По словам тех, кто находился на лечении в этих госпиталях, националисты из запрещенной группировки «Азов»* использовали пациентов как живой щит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сейчас в Мариуполе идет масштабная эвакуация пациентов из полуразрушенных больниц на освобожденных территориях города. Только за день морпехи Черноморского флота совместно с резервистами ДНР вывезли 100 человек, в том числе 16 детей.

По словам тех, кто находился на лечении в этих госпиталях, националисты из запрещенной группировки «Азов»* использовали пациентов как живой щит. Людям не давали лекарства и даже воду, а в палатах организовали огневые точки.

«Минометами стреляли, обстреливали больницу. Стрелковое. Все из чего можно. Даже заезжали под больницу и стреляли по ней», - рассказал очевидец.

Чтобы всех вывезти, морпехам пришлось совершить более десяти выездов на БМП. Пациентов отправили в больницу села Виноградное, где сразу же оказали необходимую помощь. Все они уже в безопасности.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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