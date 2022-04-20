Генсек ООН обратился к Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве

Письма были переданы постоянным представительствам России и Украины при ООН.

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Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину принять генерального секретаря в Москве, президенту Украины Владимиру Зеленскому - принять генерального секретаря в Киеве. Об этом сообщил на брифинге представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве», - приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Генсек ООН планирует лично обсудить с лидерами стран шаги по прекращению огня и организации гуманитарных коридоров.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что не видит на данный момент перспектив для переговоров России и Украины. Он отметил, что от ООН несколько раз поступало предложение о встрече РФ с Украиной для обсуждения гуманитарных вопросов.