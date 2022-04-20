Весомый аргумент: военный эксперт оценил пуск МБР «Сармат»

Ракета стартовала сегодня в 15:12 минут по московскому времени с космодрома Плесецк.

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Успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» является отличной демонстрацией военных возможностей России. В этом уверен бывший член комиссии ООН по биологическому оружию и военный эксперт Игорь Никулин.

«Сейчас ситуация подталкивает Россию к тому, чтобы показать зубы всем, кто пытается раздувать конфликт на Украине и вмешиваться в наши внутренние дела. Надо отбить охоту у всех потенциальных агрессоров, у Польши, которая хочет участия НАТО в конфликте с ВС РФ. Руководство нашей страны демонстрирует, почему делать это категорически нельзя. Потому что это может оказаться фатальной ошибкой всех этих "экспертов"», - сказал Никулин.

Ракета стартовала сегодня в 15:12 минут по московскому времени. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.