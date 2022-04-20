Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракета стартовала сегодня в 15 часов 12 минут по московскому времени. Как сообщили в оборонном ведомстве России, задачи пуска были выполнены в полном объеме. Расчетные характеристики ракеты подтвердились на всех этапах полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

«Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат"», - отметили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве России отметили, что этот пуск - первый в программе государственных испытаний. Когда они будут завершены, ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН.

Ранее сообщалось, что первый полк ракет «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов