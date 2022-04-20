Демонстрация силы: историк рассказал о сигнале для западных стран в пуске «Сармата»
Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал «Звезде», в чем заключается сигнал для западных стран в сегодняшнем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
«Сейчас проведена демонстрация новой перспективной ракеты. Просто-напросто сигнал всем так называемым нашим западным партнерам, который должен предупредить их действия, направленные на не совсем понятную поддержку украинского нацистского режима», - заметил Буранов.
По его словам, это действительно демонстрация силы, демонстрация готовности ее применять. Главное, добавил историк, что «Сармат» не имеет аналогов в мире и намного превосходит даже наши существующие системы - «Ярс», «Воевода» и другие.
Ранее президент России Путин заявил, что «Сармат» заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается угрожать России.