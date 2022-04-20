Путин не видит оснований полагать, что отношение Запада к России изменится

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Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России изменится. Об этом он сообщил на совещании по обсуждению вопросов развития металлургической отрасли.

«Нет оснований полагать, что поведение наших партнеров по санкциям в отношении РФ принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что с учетом новых тенденций необходимы определенные нововведения в структуру производства и поставок отечественной металлургической продукции. Также президент РФ поручил подготовить к 1 июня этого года обновленный проект действий России во Всемирной торговой организации.



Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине в ходе заседания наблюдательного совета президентской платформы «Россия - страна возможностей», подчеркнул, что Россия будет действовать последовательно и добьется стабилизации жизни в Донбассе. Он также отметил, что именно трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию.