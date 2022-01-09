РВСН планирует провести более 10 пусков МБР в 2022 году

В 2022 году Ракетные войска стратегического назначения России планируют провести десять запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) - основную часть составят испытательные пуски.

В качестве испытательного полигона будут задействованы территории Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома Плесецк в Архангельской области. Именно там проводилась отработка ракетного комплекса «Авангард», оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его летные испытания.

За последние пять лет РВСН проведено 25 пусков МБР. В первую очередь это пуски по подтверждению характеристик находящихся на дежурстве ракет, по результатам которых продляются сроки эксплуатации, либо подтверждается техническая надежность партии изготовленных ракет. В рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году на боевое дежурство РВСН будет поставлено более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Андрей Работнов