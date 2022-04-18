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СМИ: Украина запросила $50 миллиардов у МВФ и стран G7

Виктория Ивашечкина
00:10 18.04.2022
Утверждается, что украинские власти также рассматривают возможность выпуска облигаций с нулевым купоном.
СМИ: Украина запросила $50 миллиардов у МВФ и стран G7
© Фото: pixabay.com
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Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на слова советника президента страны по вопросам экономики Олега Устенко.

«Президент четко сказал, что речь идет примерно о $7 млрд в месяц. Это тот дефицит, который у нас есть сейчас. Почему президент оперирует такой цифрой - если посмотреть, то этого хватит на полгода, примерно около $50 млрд нам необходимо», - цитирует агентство УНН слова Устенко.

Кроме этого, как утверждается, на данный момент власти Украины рассматривают возможность выпуска облигаций с нулевым купоном.

Несколькими днями ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Об этом рассказал президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. 

Также американский лидер подчеркнул, что Штаты договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь.

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