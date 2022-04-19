С 1 сентября в российских школах в начале учебной недели будет исполняться гимн

По словам министра просвещения Кравцова, такие элементы школьной жизни способствуют формированию чувства патриотизма и гражданственности у детей.

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С нового учебного года в российских школах неделя будет начинаться с церемонии подъема государственного флага под исполнение гимна страны. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения считает, что это внедрит позитивную практику. По словам чиновника, такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах не в новинку. Это способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у детей.

Ранее Кравцов уточнил информацию о введении уроков истории с первого класса. По его словам, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.