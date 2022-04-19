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Посольство РФ опубликовало фото оскверненной православной церкви в Австрии

Ян Брацкий
21:06 19.04.2022
Российские дипломаты призвали австрийские власти в кратчайшие сроки установить и наказать виновных.
Посольство РФ опубликовало фото оскверненной православной церкви в Австрии
© Фото: Посольство России в Австрии, Telegram
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В российском посольстве в Австрии выразили глубокое возмущение актом вандализма в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая, что в федеральной земле Нижняя Австрия. На прилегающей к храму территории находится воинское захоронение погибших в годы Второй мировой войны красноармейцев. Накануне неизвестные исписали входную группу антироссийскими надписями и граффити.  

«Рассматриваем эту трусливую акцию в преддверии православной Пасхи, в святые для христиан дни Страстной недели, как особо циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма», - говорится в заявлении дипведомства на его официальной странице в Telegram.

Дипломаты РФ призвали правоохранительные органы Австрии в кратчайшие сроки установить всех причастных к акту вандализма и привлечь их к ответственности.

Для Европы подобные нападки на памятники советским воинам-освободителям далеко не редкость. Ранее посольство России в Германии направило немецким властям ноту протеста из-за осквернения мемориала в берлинском Трептов-парке.

На входной портал, который является составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи. Российское посольство выступило с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

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