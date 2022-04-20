В стране и мире Ситуация в Мариуполе По гуманитарному коридору из примыкающих к «Азовстали» домов вышли 28 мирных жителей Павел Кольцов Среди этих 28 человек, воспользовавшихся гуманитарным коридором, семь детей. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов сообщил, что по гуманитарному коридору из примыкающих к «Азовстали» домов вышли 28 мирных жителей. «С двух часов действовали гуманитарные коридоры, по которым можно было выйти, сложить оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен. Было открыто сразу несколько таких коридоров. Известно, что по одному из них вышли 28 мирных жителей из домов, прилегающих к промзоне завода "Азовсталь", среди них семь детей», - сказал он. Ранее Кольцов сообщил, что около «Азовстали» подготовлены новые гуманитарные коридоры для выхода украинских военнослужащих и гражданских лиц. Перед этим корреспондент показал кадры удара реактивных систем залпового огня «Град» по противнику на «Азовстали». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика