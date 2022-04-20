Противник понес потери: как спецназ обратил в бегство украинских боевиков на заводе в ЛНР
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал о боях, которые вели спецназовцы с превосходящими силами противника на заводе по переработке бумаги в Луганской Народной Республике.
«На этом крохотном пятачке шестеро бойцов спецназа вели бой шесть часов. По разрушениям можно понять, какой ожесточенный был бой. Противник превосходил числом в десять раз, но понес большие потери и был вынужден отступить», - сказал корреспондент.
Он побывал в освобожденных от противника цехах завода. Из-за напряженных боев в Народной милиции предприятие даже называют «своим Сталинградом».
Ранее Гвоздев рассказал, как украинские боевики заминировали единственный в городе мост при отступлении из Кременной в ЛНР, а также перегородили дорогу танком, чтобы не дать проехать технике.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов