Противник понес потери: как спецназ обратил в бегство украинских боевиков на заводе в ЛНР

Противник превосходил числом в десять раз, но понес большие потери и был вынужден отступить.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев рассказал о боях, которые вели спецназовцы с превосходящими силами противника на заводе по переработке бумаги в Луганской Народной Республике.

«На этом крохотном пятачке шестеро бойцов спецназа вели бой шесть часов. По разрушениям можно понять, какой ожесточенный был бой. Противник превосходил числом в десять раз, но понес большие потери и был вынужден отступить», - сказал корреспондент.

Он побывал в освобожденных от противника цехах завода. Из-за напряженных боев в Народной милиции предприятие даже называют «своим Сталинградом».

Ранее Гвоздев рассказал, как украинские боевики заминировали единственный в городе мост при отступлении из Кременной в ЛНР, а также перегородили дорогу танком, чтобы не дать проехать технике.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов