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Луганский «Сталинград»: кадры из взятых штурмом цехов завода по переработке бумаги в ЛНР

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
14:48 20.04.2022
Одним из самых напряженных участков стал завод по переработке бумаги - в Народной милиции его даже называют «своим Сталинградом». В освобожденных от противника цехах побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Луганской Народной Республике гремят напряженные бои за освобождение от украинских войск. Но в некоторых местах «жарче», чем в других.

Одним из таких мест стал завод по переработке бумаги - в Народной милиции его даже называют «своим Сталинградом». В освобожденных от противника цехах побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. 

Завод штурмовали шесть раз. Позиции ЛНР находились иногда в десятке метров от националистов, бойцы перекидывались гранатами, доходило и до рукопашной.

Ранее Гвоздев показал, как украинские боевики хотели взорвать мост в городе Кременная в Луганской Народной Республике.

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Луганский «Сталинград»: кадры из взятых штурмом цехов завода по переработке бумаги в ЛНР
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