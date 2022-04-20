Луганский «Сталинград»: кадры из взятых штурмом цехов завода по переработке бумаги в ЛНР

Одним из самых напряженных участков стал завод по переработке бумаги - в Народной милиции его даже называют «своим Сталинградом». В освобожденных от противника цехах побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Луганской Народной Республике гремят напряженные бои за освобождение от украинских войск. Но в некоторых местах «жарче», чем в других.

Одним из таких мест стал завод по переработке бумаги - в Народной милиции его даже называют «своим Сталинградом». В освобожденных от противника цехах побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Завод штурмовали шесть раз. Позиции ЛНР находились иногда в десятке метров от националистов, бойцы перекидывались гранатами, доходило и до рукопашной.

Ранее Гвоздев показал, как украинские боевики хотели взорвать мост в городе Кременная в Луганской Народной Республике.