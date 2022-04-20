Нулевые комиссии для банков с СБП продлены на два года

Систему быстрых платежей запустили в России в 2019 году, с ее помощью граждане переводят друг другу деньги по номеру телефона.

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Банк России продлил действие нулевых тарифов для кредитных организаций при переводах физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). Тарифы будут действовать до июля 2024 года.

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», - говорится в сообщении регулятора.

По действующим тарифам граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц. Переводы сверх этой суммы облагаются комиссией, которая не должна превышать 0,5% от суммы перевода.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Как уточнили в регуляторе, данная мера предоставит возможность оплачивать товары и услуги, а также совершать мгновенные переводы через СБП на более крупные суммы. Отмечается, что лимит планируется увеличить с 1 мая 2022 года.