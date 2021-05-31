ЦБ утвердил минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

В Банке России сообщили, что с 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП) не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что на сегодняшний день некоторые кредитные организации занижают суточные ограничения. Корректировка лимитов сделает переводы доступнее, подчеркнули в Центробанке.

При этом с 1 апреля 2022 года участники СБП должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через специальное мобильное приложение.

СБП запустили в России в 2019 году. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, оплачивать покупки через QR-код.

В начале года стало известно, что Центробанк может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП). Для корректировки своих лимитов банкам было отведено время до октября 2021 года.