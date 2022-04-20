ФИФА приостановила выплаты России за проведение ЧМ-2018 по футболу

На данный момент Российский футбольный союз получил лишь треть суммы.

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ФИФА приостановила выплаты РФС по программе FIFA Legacy («Наследие ФИФА») за чемпионат мира в 2018 году, который проходил в 11 городах России. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30% от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Программа FIFA Legacy предусматривает выплаты стране, проводившей чемпионат мира. Россия полученные деньги выделяет на развитие детско-юношеского спорта и проведение различных соревнований.

Ранее сообщалось, что ФИФА не намерена исключать РФС из организации. Президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал, что конгрессы федерации должны «собирать людей вместе».