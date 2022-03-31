Спорт Глава FIFA не рассматривает вариант исключения РФС из организации Алексей Курильченко Джанни Инфантино отметил, что конгрессы федерации должны «собирать людей вместе». © Фото: IMAGO, Marc Schueler, Globallookpress Читайте нас на: Президент Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация не должна рассматривать вариант исключения Российского футбольного союза (РФС). Руководитель считает, что конгрессы федерации должны «собирать людей вместе». «Исключение РФС из FIFA - не вариант. Я серьезно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», - цитирует РИА Новости слова президента FIFA. Ранее стало известно, что FIFA включила русский язык в список официальных языков организации. До этого в список включили английский, французский, немецкий и испанский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика