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Глава FIFA не рассматривает вариант исключения РФС из организации

Алексей Курильченко
15:12 31.03.2022
Джанни Инфантино отметил, что конгрессы федерации должны «собирать людей вместе».
Глава FIFA не рассматривает вариант исключения РФС из организации
© Фото: IMAGO, Marc Schueler, Globallookpress
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Президент Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация не должна рассматривать вариант исключения Российского футбольного союза (РФС). Руководитель считает, что конгрессы федерации должны «собирать людей вместе».

«Исключение РФС из FIFA - не вариант. Я серьезно надеюсь, что конфликт закончится. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой», - цитирует РИА Новости слова президента FIFA.

Ранее стало известно, что FIFA включила русский язык в список официальных языков организации. До этого в список включили английский, французский, немецкий и испанский.

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