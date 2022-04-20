Последствия штурма: как выглядит изнутри освобожденный от противника завод в ЛНР

На кадрах видны последствия ожесточенных перестрелок - ограниченное, заваленное обломками, пространство сводило противоборствующие стороны в ближнем бою, где личная мотивированность и готовность воевать значат больше, чем просто техническая оснащенность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев побывал в цехах освобожденного от противника завода по переработке бумаги в Луганской Народной Республике.

На кадрах видны последствия ожесточенных перестрелок - ограниченное, заваленное обломками, пространство сводило противоборствующие стороны в ближнем бою, где личная мотивированность и готовность воевать значат больше, чем просто техническая оснащенность.

Дважды в штурме завода принимали участие бойцы спецназа. Отряд попал в окружение, но продолжил бой. О том, насколько жестокий был бой, можно судить по разрушениям. Противник многократно превосходил числом, но понеся большие потери, был вынужден отступить.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как украинские боевики хотели взорвать важный мост в городе Кременная - для этого они собрали в одном месте почти полсотни коробок со взрывчаткой - 1 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Но сделать это им помешали подоспевшие бойцы инженерно-саперной роты ЛНР.