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Полсотни коробок взрывчатки: как украинские боевики хотели взорвать мост в Кременной

Валентин Гвоздев
13:59 20.04.2022
Совершить диверсию не удалось. Прибывшие на место бойцы отдельной инженерно-саперной роты ЛНР разминировали путепровод.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские боевики заминировали единственный в городе мост при отступлении из Кременной в ЛНР, сообщил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Он также рассказал, что противник перегородил дорогу танком, чтобы не дать проехать технике.

«Отступая, националисты заминировали мост, в этих ящиках взрывчатое вещество, в 48 коробках более 1 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Все это усилено противотанковой миной, а поперек моста поставили танк, чтобы преградить путь технике», - рассказал Гвоздев.

Однако совершить диверсию не удалось. Прибывшие на место бойцы отдельной инженерно-саперной роты ЛНР разминировали путепровод.

Штурм Кременной длился всего два дня. Первыми в город вошли бойцы спецназа. При поддержке танкистов народной республики противник отступил. Сейчас над административными зданиями по всему городу реют российские триколоры.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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