Полсотни коробок взрывчатки: как украинские боевики хотели взорвать мост в Кременной
Украинские боевики заминировали единственный в городе мост при отступлении из Кременной в ЛНР, сообщил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев. Он также рассказал, что противник перегородил дорогу танком, чтобы не дать проехать технике.
«Отступая, националисты заминировали мост, в этих ящиках взрывчатое вещество, в 48 коробках более 1 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Все это усилено противотанковой миной, а поперек моста поставили танк, чтобы преградить путь технике», - рассказал Гвоздев.
Однако совершить диверсию не удалось. Прибывшие на место бойцы отдельной инженерно-саперной роты ЛНР разминировали путепровод.
Штурм Кременной длился всего два дня. Первыми в город вошли бойцы спецназа. При поддержке танкистов народной республики противник отступил. Сейчас над административными зданиями по всему городу реют российские триколоры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов