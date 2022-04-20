Главред WikiLeaks назвал смертным приговором экстрадицию Ассанжа в США

У защиты Джулиана Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.

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Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал смертным приговором решение британского суда об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

«Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь», - приводит RT слова Храфнссона.

С его слов, теперь жизнь основателя WikiLeaks полностью в руках главы британского правительства Бориса Джонсона и министра внутренних дел королевства Прити Пател. Только эти чиновники обладают полномочиями отозвать решение об экстрадиции и спасти всемирно известному журналисту жизнь.

Сегодня Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. О том, что суд вынесет решение по этому вопросу, стало известно еще в начале месяца.

Напомним, 11 апреля 2019 года британская полиция сообщила об аресте Джулиана Ассанжа, который на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Основателю WikiLeaks предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. После нахождения в вынужденной изоляции в посольстве, а потом и в тюрьме здоровье Ассанжа оказалось серьезно подорвано.