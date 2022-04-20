В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Главред WikiLeaks назвал смертным приговором экстрадицию Ассанжа в США

Ян Брацкий
14:18 20.04.2022
У защиты Джулиана Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.
Главред WikiLeaks назвал смертным приговором экстрадицию Ассанжа в США
© Фото: Tolga Akmen, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал смертным приговором решение британского суда об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

«Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь», - приводит RT слова Храфнссона.

С его слов, теперь жизнь основателя WikiLeaks полностью в руках главы британского правительства Бориса Джонсона и министра внутренних дел королевства Прити Пател. Только эти чиновники обладают полномочиями отозвать решение об экстрадиции и спасти всемирно известному журналисту жизнь.

Сегодня Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. О том, что суд вынесет решение по этому вопросу, стало известно еще в начале месяца.

Напомним, 11 апреля 2019 года британская полиция сообщила об аресте Джулиана Ассанжа, который на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Основателю WikiLeaks предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. После нахождения в вынужденной изоляции в посольстве, а потом и в тюрьме здоровье Ассанжа оказалось серьезно подорвано.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 В стране и мире
Главред WikiLeaks назвал смертным приговором экстрадицию Ассанжа в США
13:59 Армия
Видео
Полсотни коробок взрывчатки: как украинские боевики хотели взорвать мост в Кременной
12:46 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия передала Украине документ с четкими формулировками
12:43 В стране и мире
Видео
Стреляют в затылки: солдаты «Азова»* убивают желающих сложить оружие на «Азовстали»
12:28 В стране и мире
Видео
Под российским триколором: кадры из освобожденной от националистов Кременной
Популярное
Видео
Украина потеряла 140 самолетов и 496 беспилотников за все время спецоперации
Видео
В МО РФ заявили о гарантиях сохранения жизни боевикам с «Азовстали», которые сложат оружие
Видео
Шойгу напомнил о принятии Крыма под защиту Российской империи 239 лет назад
Видео
Шойгу: время доведения целеуказания до «Калибров» и «Кинжалов» сокращено в десятки раз
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий
В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.