СМИ: основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в тюрьме

СМИ узнали, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он находится с 2019 года. Об этом журналистам рассказала его невеста Стелла Моррис, уточнив, что инцидент произошел во время одного из слушаний. Она считает, что во всем виноват долгий судебный процесс и постоянный стресс у основателя WikiLeaks.

«Я считаю, что постоянный стресс - это то, что стало причиной инсульта Джулиана 27 октября. Он чувствовал себя очень плохо, слишком плохо, чтобы следить за слушанием, и он был освобожден судьей, но не мог покинуть тюремную видеобудку», - рассказала Моррис.

Девушка выразила опасения, что перенесенный инсульт может стать предвестником большей беды, передают местные СМИ.

«Джулиан борется, и я боюсь, что этот мини-удар может стать предвестником более серьезной атаки. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить, пока длится судебный процесс», - цитирует Моррис газета Daily Mail.

Напомним, 11 апреля 2019 года британская полиция сообщила об аресте Джулиана Ассанжа, который на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Основателю WikiLeaks предъявили обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

В пятницу, 10 декабря, Лондонский апелляционный суд принял решение вернуть дело об экстрадиции Ассанжа в Вестминстерский суд для повторного слушания. Таким образом, судья поддержал апелляцию Минюста США.